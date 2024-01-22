На Украине хотят запретить все транспортные связи с Россией на 50 лет

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Правительство Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, сообщается на сайте кабмина. Чиновники рекомендуют Совету национальной безопасности и обороны рассмотреть возможность отказа от авиа- и автомобильного сообщения.

Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению сроком на 50 лет (...) ограничительных мер к транспортному сектору Российской Федерации, - говорится в тексте распоряжения.

На тот же срок рекомендуется ввести запрет во всех таможенных режимах железнодорожного сообщения для лиц, связанных с РФ, а также запрет на плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом.

В декабре на Украине группа активистов составила петицию, авторы которой требуют запретить приготовление и употребление двух знаменитых салатов: оливье и селедки под шубой. По их мнению, эти блюда олицетворяют советскую традицию. А Украина якобы является «развитым современным европейским государством». Поэтому авторы рекомендуют «запечь индейку, приготовить имбирное печенье, ведь новогодние традиции — часть культурного кода нации».