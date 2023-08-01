Украинским заведениям хотят запретить включать русские песни Верховная рада рассмотрит законопроект о запрете русских песен в заведениях

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В Верховной раде зарегистрирован законопроект, предлагающий запретить использование российской музыки в торговых точках, заведениях общепита и в сфере услуг, усилив ответственность за его нарушение. Использование русских фонограмм, видеограмм, музыкальных клипов или их частей будет штрафоваться от 300 до 500 базовых необлагаемых налогом минимумов. Документ опубликован на сайте Рады.

Авторы законопроекта обращают внимание на «скандальный инцидент», когда в Киевской области посетителя караоке-клуба, прокомментировавшего исполнение песни на русском языке, вышвырнули из заведения его сотрудники. Они были оштрафованы на 170 гривен, что, по мнению украинских законодателей, недостаточно строго для подобного нарушения.

Кроме того, законодатели считают, что «музыкальная продукция государства-агрессора может создать ложное представление о привлекательности российской идентичности и существовании общих интересов». В дополнение к этому, в пояснительной записке к законопроекту отмечается, что русские песни и произведения русских артистов «были использованы как информационные спецоперации, нацеленные на ослабление Украины».

Правительство Украины ранее запретило индивидуальные номерные знаки на автомобилях, содержащие буквы Z и V, которые ассоциируются с российской спецоперацией. Под запрет подпадают как комбинации Z и V, так и их использование по отдельности, в том числе для замены букв «З», «С», «В» и «Ф» в словах, написанных кириллицей.