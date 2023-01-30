На Украине хотят запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные Советник Зеленского Шурма: Киев планирует запретить продажу алкоголя и сигарет за наличные

Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Заместитель главы офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что украинские власти планируют перевести продажу акцизных товаров в безналичный формат, передает «Страна.ua». По словам помощника Владимира Зеленского, в Киеве хотят ввести электронный акциз на алкогольную и табачную продукцию. Шурма отметил, что окончательного решения по данному вопросу еще не приняли.

Мы планируем два фундаментальных изменения. Первое — это электронный акциз. Второе — перевод расчетов за подакцизные товары исключительно в безналичный формат, — сказал Шурма.

Кроме того, советник Зеленского рассказал, что власти рассматривают возможность повышения налогов на вредоносные товары, в которые входят табак, алкоголь и ископаемое топливо.

Это табак, алкоголь и ископаемое топливо. В рамках реформы мы будем приводить ставки налогов к среднеевропейским уровням, — сказал Шурма.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская сообщила, что электронные сигареты за счет растущего спроса и роста акцизов могут подорожать на 25–30% в 2023 году. Она сослалась на данные аналитиков, согласно которым мода, в том числе на одноразовые вейпы, продолжает расти.