На Украине хотят разрешить смешивать разные виды вакцин от COVID

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в стране могут разрешить «микширование» разных видов вакцин от COVID-19. Об этом рассказал изданию «Апостроф».

По словам Кузина, разрешить смешивание вакцин от коронавируса рекомендовала разрешить Национальная техническая группа экспертов по иммунизации. Однако делать это можно только при чётком соблюдении определённых условий.

Речь идёт о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer — BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжёлая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача, — пояснил Игорь Кузин.

Соответствующее решение группа уже приняла. В настоящее время рассматривается вопрос об оформлении необходимого приказа и разработке детальной инструкции.

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