На Украине хотят разрешить смешивать разные виды вакцин от COVID

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в стране могут разрешить «микширование» разных видов вакцин от COVID-19. Об этом рассказал изданию «Апостроф».
По словам Кузина, разрешить смешивание вакцин от коронавируса
Речь идёт о возможности введения второй дозы Comirnaty/Pfizer — BioNTech после первой дозы м-РНК вакцины Moderna, если нет возможности закончить вакцинацию таким же препаратом. Также, если у человека была тяжёлая аллергическая реакция организма на первую дозу векторной вакцины от AstraZeneca, разрешается ввести вторую дозу Comirnaty по решению врача, — пояснил Игорь Кузин.
Соответствующее решение группа уже приняла. В настоящее время рассматривается вопрос об оформлении необходимого приказа и разработке детальной инструкции.
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