На Украине хотят помочь сотням тысяч истощенных солдат мобилизацией FT: Украина намерена заменить 330 тысяч истощенных солдат с помощью мобилизации

Фото: МО Украины

Министерство обороны Украины считает главной задачей мобилизации в стране замену 330 тысяч военнослужащих, которые сегодня находятся на поле боя, сообщает Financial Times. Как рассказали газете в ведомстве, солдаты уже истощены от участия боевых действиях.

Усилия были в основном направлены на замену 330 тысяч истощенных военнослужащих, которые в настоящее время находятся на поле боя, — говорится в публикации.

Оставшихся мобилизованных в Минобороны Украины рассчитывают задействовать для восполнения потерь среди личного состава. Кроме того, солдаты будут удовлетворять другие военные нужды.

Ранее депутат Верховной рады Руслан Горбенко заявил, что главнокомандующий украинской армией Александр Сырский предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому удвоить выплаты военнослужащим для повышения их мотивации. Он напомнил, что сегодня солдатам выплачивают надбавку за «боевые» в размере 100 тысяч гривен ($2,6 тысячи).

Также ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что Украина теряет способность к гибкому применению сил. Он считает, что причиной этого являются действия Вооруженных сил России.