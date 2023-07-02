На Украине готовятся к ядерной катастрофе Bild: на Украине проводят учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Энергоблок № 1 Запорожской АЭС в Энергодаре

На Украине стали проводить учения по оказанию первой медицинской помощи при радиоактивном загрязнении, сообщает газета Bild. Эти мероприятия организованы из-за обострения ситуации вокруг Запорожской АЭС.

Рабочие в защитных костюмах пытаются спасти жизнь человека, очищая его от загрязненных элементов. Это пока упражнение, но скоро этот кошмар может стать реальностью, — пишет издание.

Представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Киев готовится совершить теракт на ЗАЭС. Таким образом она прокомментировала учения в ряде регионов Украины на случай аварии на станции.

До этого украинские власти сообщили, что на подконтрольной Украине территории Запорожской области начинаются учения на случай возникновения чрезвычайного происшествия на Запорожской АЭС. Местное население при этом призвали «воздержаться от чрезмерного информационного внимания к проведению тренировок».

Сотрудник Росатома Валерий Меньщиков отмечал, что бассейны выдержки Запорожской АЭС, где хранится отработанное ядерное топливо перед его переработкой, уязвимы для снарядов. По его словам, удары по этим местам могут вызвать радиационную аварию.