В ВСУ заявили о подготовке к атаке ВС РФ на Краснолиманском направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый предположил, что российские военные планируют наступление на Краснолиманском направлении. По его мнению, ВС РФ также осуществляют попытки продвижения на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Череватый отметил, что украинская армия приступила к обороне территории. В Минобороны данную информацию не комментировали.

ВС РФ пытаются продвигаться по трем основным направлениям — Бахмутскому, Авдеевскому и сейчас попытаются проводить контрнаступательные действия на Лиманском. Украинские военнослужащие под постоянным шквалом огня, — заявил Череватый.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что российские военные в районе Артемовска (Бахмут) в ДНР поразили пункт временной дислокации иностранных наемников. Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком и Южно-Донецком направлениях ВС РФ уничтожили около 220 бойцов ВСУ.

24 декабря ВС РФ уничтожили сводную тактическую группировку иностранных наемников в ходе наступления на Донецком направлении. Российские войска также поразили бойцов десятой горно-штурмовой бригады ВСУ в районе Раздоловки в ДНР. Всего в рамках наступательной операции украинская армия лишилась до 60 солдат, а также потеряла четыре бронетранспортера и три пикапа.