«Их постигнет кара»: в Киеве эвакуируют больницы после «анонса удара»

Фото: Mykola Miakshykov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти украинской столицы решили эвакуировать две больницы из-за распространенного в Сети видео «анонса удара» со стороны КГБ Белоруссии. Чего опасаются в Киеве, реальна ли угроза, значит ли это, что Украина готовится к сдаче городов?

Что известно об эвакуации в Киеве

В Киеве экстренно эвакуируют две больницы из-за некоего «анонса удара». Украинские СМИ сообщали о распространении соответствующего заявления со стороны КГБ Белоруссии.

Согласно украинским сообщениям, в видео якобы говорится о возможности нанесения удара по этим больницам. Отмечается со ссылкой на столичные власти, что это видео представляет собой «абсолютную ложь и провокацию». Эвакуационные и другие меры, однако, не отменили.

«В интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что якобы в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы», — сказано в сообщении администрации.

Представители администрации сообщили, что целью эвакуации в другие медицинские учреждения является обеспечение безопасности больных и персонала.

В свою очередь 25 апреля на заседании Всебелорусского народного собрания глава КГБ республики Иван Тертель сообщил, что белорусские наемники, воюющие на стороне ВСУ в полку им. Клиновского, лечатся в киевских медучреждениях.

«Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу: Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей», — сказал глава КГБ.

Где на Украине еще эвакуируются

Накануне глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что из Харькова эвакуируют все предприятия, кроме тех, что ремонтируют военную технику.

«Мы получаем информацию из города, что украинское правительство и так называемые власти города и области предпринимают попытку вывезти стратегические предприятия <...>, а оставить в городе только те предприятия, которые будут по-прежнему производить ремонт военной техники», — указал он.

Также эвакуируют и другую инфраструктуру, которая связана с жизнедеятельностью региона и страны в целом. По словам Ганчева, к ним относятся и медучреждения, — все объекты и оборудование переместят на запад Украины, во Львовскую и Закарпатскую области.

Фото: Ovsyannikova Yulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным чиновника, в городе остается 60% жителей — около 1,2–1,3 млн человек. До начала СВО тут жили порядка 2 млн человек. По словам Ганчева, украинские власти не будут объявлять полноценную эвакуацию, пока не проведут «фильтрацию» мужчин. Ранее чиновник говорил, что горожане прячутся по домам, опасаясь мобилизации.

«Население само хочет покинуть территорию Харькова только потому, что сейчас объявлена тотальная массовая мобилизация и люди не хотят идти на убой», — говорил он.

Что происходит в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов в начале апреля утверждал, что население из Харькова не бежит, массового отъезда жителей нет.

«Сегодня мы не видим, что есть волна оттока, что люди бегут из Харькова, уезжают из Харькова. Ничего подобного не случается. Люди спокойно работают, ходят на работу, по магазинам. Никакой паники в городе нет», — описывал мэр.

По его словам, нет необходимости говорить о массовой эвакуации, хотя власти и подготовили соответствующий план, отмечал губернатор региона Олег Синегубов.

Тогда же Терехов признавал, что в Харькове разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. 24 апреля он сказал, что город окончательно перестал сам производить электроэнергию, поскольку уничтожены все подстанции и ТЭЦ. Энергию передают из других областей.

«Не работает метрополитен, не работают светофоры в городе, не работает электротранспорт... Есть проблемы с водой, перебои с канализацией. Город находится в режиме блэкаута», — резюмировал депутат Харьковского областного совета Александр Скорик.

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В начале апреля в Сети распространилось фото и видео с огромными пробками на выезде из Харькова. Убегающие люди на машинах заняли даже встречную полосу.

Украинские военные тем временем создают новую линию укреплений в 100 км от Харькова. Военнослужащие роют лопатами окопы под обстрелами, технику им не предоставляют, отмечала немецкая газета Bild.

В свою очередь, в Харьковской области начали «принудительную эвакуацию» 11 апреля. Она проходит в 47 населенных пунктах близ границы с Россией. Синегубов пояснил, что эти места находятся под обстрелами; всего там проживали 182 ребенка, поэтому важно «максимально охранять детей» и вывезти семьи.

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