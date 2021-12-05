В Киеве ещё ряд российских регионов объявили украинскими

Киевский писатель и философ Пётр Кралюк назвал Сибирь и Дальний Восток украинскими землями. В статье для газеты «День» он пояснил, что территории современных Новосибирской и Омской областей, Алтайского края, а также Приморья, Хабаровского края и Амурской области украинцы начали активно заселять ещё в конце XIX века.

По словам автора, украинцы попали в Сибирь ещё в XVI веке, а более массово стали селиться там во времена Российской империи. При этом философ не указал, что в конце XIX века Сибирь уже более полутора веков находилась в составе России.

По переписи 1897 года, в этом регионе украинцев насчитывалось более 200 тысяч человек, что для малозаселённых сибирских земель было немало, — сообщил Кралюк.

Другие «украинские» земли в статье Кралюка включают Приморье, Хабаровский край и Амурскую область. По его словам, украинцы стали селиться в этой местности лишь в конце XIX века — спустя несколько десятилетий после её вхождения в состав России. Основную массу переселенцев составляли крестьяне, которые надеялись получить большие наделы и обзавестись хозяйством. Он считает, что только благодаря украинцам произошло освоение Дальнего Востока.

Специально из Одессы отправлялись пароходы, увозившие украинцев в те далёкие края, — написал он.

Также украинским автор назвал север Казахстана.

Ранее Кралюк заявил, что украинцы имеют право претендовать на Поволжье. Киевский писатель объяснил, что эти земли не имеют отношения к формированию русского народа. К украинским территориям он причислил современные Волгоградскую и Саратовскую области вместе с городами Волгоград и Энгельс.