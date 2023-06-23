На Украине еще в одном регионе призвали всех мужчин явиться в военкомат В Черниговской области призвали всех мужчин, подлежащих мобилизации, явиться в военкомат без повестки

Фото: МО Украины

Военкомат Черниговской области сообщил, что все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на военном учете, обязаны явиться в местный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в течение 10 дней. Это уже третий регион Украины, где объявили всеобщую мобилизацию.

Согласно указу президента «О всеобщей мобилизации», все граждане от 18 до 59 лет, состоящие на военном учете, обязаны явиться в местный ТЦК и СП для уточнения военно-учетных данных и их пригодности к прохождению военной службы, — говорится в тексте сообщения.

13 июня всеобщую мобилизацию объявили в Ивано-Франковской области на западе Украины. Соответствующий указ подписал начальник территориального центра комплектования Роман Плитус. Согласно указу, всем военнообязанным украинцам в Ивано-Франковской области предписано прибыть в центр комплектования и социальной поддержки в течение 10 дней с момента публикации документа.

22 июня в Киеве вслед за Ивано-Франковской областью объявили всеобщую мобилизацию. Приказ военкома Оболонского района города появился в группе территориального центра.