На Украине еще один язык получил официальный статус На Украине подписан закон о признании английского языком международного общения

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Английский язык наделен статусом языка международного общения на Украине, закон подписал президент страны Владимир Зеленский, сообщается на сайте Верховной рады. Документ определяет категории государственных постов, кандидаты на которые должны знать английский язык.

Требование будет обязательным для сотрудников прокуратуры, глав местных администраций, а также их заместителей, среднего и старшего руководящего состава полиции, служащих таможенных и налоговых органов. Для госслужащих предусмотрены надбавки к окладу в 10% за владение английским языком на уровне В2 и выше.

Английский язык начнут использовать для обучения в дошкольных заведениях Украины с сентября 2026 года. В 2027 году на английском будет дублироваться информация в аэропортах, на вокзалах и в некоторых видах транспорта.

Верховная рада Украины 4 июня приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения на Украине. Инициативу поддержали 236 депутатов.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что этот закон готовит страну к оккупации Западом. Дипломат обратила особое внимание на внедрение английского языка в систему государственных органов страны, передает корреспондент NEWS.ru.