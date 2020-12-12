На Украине энергоблок Ровенской АЭС отключился от сети

https://static.news.ru/photo/096228d6-3c62-11eb-a32e-fa163e074e61_660.jpg Фото: rnpp.rv.ua

Первый энергоблок Ровенской атомной электростанции на Украине отключился от сети после срабатывания автоматической защиты. Причины произошедшего неизвестны.

Отключение произошло в результате срабатывания автоматической защиты по факту отключения турбин блока. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации не было, — сообщает пресс-служба «Энергоатома».

В настоящее время продолжает работать энергоблок № 2, энергоблоки № 3 и 4 не функционируют, поскольку находятся на плановом ремонте. Экологическое, противопожарное и радиационное состояние на территории АЭС находится в пределах действующих норм.

Проблемы с турбогенератором на Ровенской АЭС ранее были зафиксированы в июле 2018 года. Тогда перестал работать второй энергоблок. Третий и четвёртый энергоблоки находились на плановом ремонте.

Ровенская АЭС находится на северо-западе Ровенской области Украины в городе Вараш. Суммарная мощность четырёх энергоблоков станции составляет 2835 МВт.

Как писал NEWS.ru, в январе 2020 года из-за срабатывания системы автоматической защиты отключился третий энергоблок Южно-Украинской АЭС. В мае мощность генерации украинских АЭС упала до исторического минимума и составила 7,25 ГВт, что составляет 53% от установленной мощности в генерации в отрасли (13,84 ГВт).