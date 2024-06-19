На Украине два уклониста заплатили таксисту €8 тысяч за поездку в Румынию На Украине задержали двоих уклонистов, пытавшихся сбежать в Румынию за €8 тысяч

Фото: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские пограничники задержали двух пассажиров такси, которые заплатить по €4 тысячи, чтобы выехать из страны в Румынию, сообщили в западном региональном управлении госпогранслужбы Украины. Против них составили протоколы об административном правонарушении. Меньше повезло водителю — он стал фигурантом уголовного дела за незаконную переправку людей через госграницу.

Автомобиль ехал в объезд контрольно-пропускного пункта и был остановлен недалеко от украинско-румынской границы. Известно, что пассажиры — жители Черновицкой и Ивано-Франковской областей.

Ранее украинские пограничники применили оружие, чтобы задержать четверых уклонистов, пытавшихся бежать в Венгрию. Группа мужчин воспользовалась услугами проводников, которым они заплатили по $5,5 тысячи. Во время задержания они попытались скрыться и пограничники произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух.

Ранее суд на Украине впервые назначил максимальное наказание за уклонение от службы в ВСУ. Отмечается, что обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы по статье об уклонении от призыва на военную службу в особый период. Судьи посчитали действия уклониста «опасными для общества». При этом они не приняли ходатайство от прокуратуры о назначении мужчине условного срока.