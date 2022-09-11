В Киеве заявили, что хотят лишить Москву «даже желания нападать на соседей» Глава СНБО Данилов: задача Украины — отнять у России даже желание думать о нападении на соседей

Фото: AP/TASS

Алексей Данилов

Глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что основная задача Киева в ходе конфликта — не допустить возникновения новых горячих точек. В интервью «Голосу Америки» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента), отвечая на вопрос, планируют ли украинские военные взять Крым или Москву, он сказал, что ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться интересы страны.

Если Россия останется в том виде, в каком она есть, то это только вопрос времени, когда она сможет начать еще одну войну. Поэтому наша задача — сделать Россию такой, чтобы у нее не было даже желания думать, что она может нападать на соседей. <...> ВСУ остановятся там, где будут заканчиваться наши интересы. И это будет зависеть от многих обстоятельств, — сообщил Данилов.

При этом он добавил, что власти Украины готовы вести переговоры с Россией, но только после того, как ВСУ вернут «утраченные территории».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зима станет переломным моментом для страны, который определит ее судьбу на ближайшие годы. Он уверен, что Украина сможет вернуть себе территории, находящиеся под контролем Вооруженных сил России, уже в ближайшие месяцы