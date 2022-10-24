На Украине назвали способ ответить на частичную мобилизацию в России Украинские СМИ не исключили полной мобилизации в ответ на частичную в России

Фото: ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Источник «Страна.ua» в военной сфере не исключил полной мобилизации на Украине в связи с частичной в России. По его словам, частичная мобилизация в России приведет к тому, что численное преимущество Украины на линии фронта сойдет на нет, а пополнения позволят россиянам создать эшелонированную систему обороны и перейти в наступление.

Я не знаю, какое решение в связи с этим примет военно-политическое руководство. Но если будет принято решение увеличить план по мобилизации, то, очевидно, возникнет необходимость, по сути, впервые начинать массовую мобилизацию. Призывать сотни тысяч по повесткам, — подчеркнул источник.

Он пояснил, что всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с 24 февраля, однако численность армии до сих пор составляют бойцы, которые несли службу к тому моменту, а также оперативный резерв первой и второй очереди. Мобилизованных же не из числа добровольцев или оперативного резерва оказалось относительно немного, в том числе из-за ограниченных организационно-технических возможностей и из-за того, что многие мужчины за последние 30 лет уехали из страны, не сообщив об этом в военкоматы.

К тому же, по словам источника, украинская армия до определенного момента численно превосходила российскую и потребности организовывать по-настоящему массовый призыв не было.

Ранее главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что украинская армия нуждается в «доукомплектовании», поэтому мобилизация на Украине будет продолжена, под нее подпадут военнообязанные в возрасте до 60 лет. По его словам, рейды в Киеве, во время которых выдают повестки, будут продолжаться. Выписать повестку могут в любом месте и в любое время суток.