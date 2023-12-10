На Украине допустили возможность бойкота Олимпиады Глава Минспорта Бедный: Украина может бойкотировать ОИ-24 из-за допуска россиян

Фото: Chen Yichen/Xinhua/Global Look Press

Украина может использовать Олимпиаду 2024 в Париже для пропаганды собственной позиции в мире, заявил исполняющий обязанности министра спорта страны Матвей Бедный, слова которого приводит РИА Новости. Он добавил, что если Международный олимпийский комитет (МОК) не изменит своего решения относительно спортсменов из России и Белоруссии, то Киев будет бойкотировать Игры.

Если мы проанализируем и поймем, что нам нужно принимать участие в таких соревнованиях и использовать Олимпийские игры, чтобы пропагандировать свою позицию в мире, то мы будем работать в этом направлении, — цитирует агентство украинского чиновника.

Позицию МОК в отношении российских и белорусских спортсменов он назвал «неконструктивной». Если комитет продолжит ее придерживаться, участие украинцев в Играх станет невозможным, подчеркнул он.

Ранее стало известно, что МОК допустил восемь спортсменов из России и троих из Белоруссии до Олимпийских игр, которые пройдут в июле-августе 2024 года в Париже. Речь идет о тех атлетах, которые к текущему этапу смогли пройти квалификацию в своих видах спорта. Указанные спортсмены должны будут выступать на ОИ-2024 в нейтральном статусе.