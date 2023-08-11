Украина может потерять Купянск, как Артемовск, из-за ошибок президента страны Владимира Зеленского, сообщил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. По его словам, после Купянска ВС РФ могут выйти на Харьков.
Приближается момент потери Купянска, после чего они выйдут на Харьков. <...> Купянск превратится в Артемовск со всеми вытекающими последствиями. <...> Ситуация показывает, что Зеленский не в состоянии защитить страну, — сказал Соскин.
Он также отметил, что постоянные поражения украинской армии позволили ВС РФ перейти в наступление на Харьковском направлении.
Ранее глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы установили контроль над пятью населенными пунктами в регионе. По его словам, продвижение ВС РФ такими темпами является «серьезным показателем».
Также сообщалось, что российских военных от Купянска отделяет семь километров, ВС РФ вплотную приблизились к селу Синьковка, которое находится рядом с городом. Теперь объекты ВСУ вокруг Купянска находятся в зоне поражения российской артиллерии. Отмечается, что для эффективной обороны Купянского района Киеву потребуется привлечение стратегических резервов, что маловероятно, так как ВСУ вряд ли снимут некоторые подразделения с других участков фронта. Оборону города усложняет использование российской армией дронов «Герань-2» и баллистических ракет «Искандер».