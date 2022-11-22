На Украине допустили отключения света до конца марта Глава энергокомпании Yasno Коваленко: отключения света на Украине возможны до конца марта

Фото: Социальные сети

Украине предстоит жить в условиях регулярных отключений электричества как минимум до конца марта. Такое предположение высказал на своей странице в социальной сети Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) директор компании-поставщика энергоресурсов Yasno Сергей Коваленко. Он также описал несколько возможных сценариев работы электросетей в стране.

Сегодня у нас снова другие перебои: начали с графика стабилизации, но после обеда получили новые ограничения от Укрэнерго и тоже срочно отключаемся. <...> И хотя перебоев сейчас меньше, хочу, чтобы все понимали: украинцам, скорее всего, придется жить в режиме отключений как минимум до конца марта, — заявил Коваленко.

Согласно его прогнозам, в случае отсутствия новых атак на энергоинфраструктуру дефицит электроэнергии может быть распределен по всей стране. Перебои будут возможны во всех регионах, но они, по словам Коваленко, окажутся менее длительными.

Если же атаки продолжатся и сети получат сильные повреждения, «придется активировать не только почасовые отключения стабилизации, но и аварийные, на которые может очень долго не быть света».

Перебои с подачей электроэнергии начались на Украине с 10 октября в связи с ударами ВС РФ по объектам энергетики в стране.



Ранее замруководителя офиса президента страны Кирилл Тимошенко заявил, что всеобщего блэкаута на Украине не будет. По его словам, украинцам не нужно бояться перебоев электричества и выезжать из страны. При этом он добавил, что отключения электричества в стране возможны «не только на час-два». В любом случае, подчеркнул Тимошенко, работает Госслужба по чрезвычайным ситуациям и областные власти готовят пункты обогрева.