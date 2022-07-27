На Украине допустили нанесение ударов по объектам в России Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил нанесения ударов по объектам в России

Фото: Volodymyr Tarasovukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Киев может нанести удары по объектам на территории России. По его словам, украинские военные уничтожат угрожающие им объекты, «если будет необходимо», сообщает Lenta.ru.

Если будет необходимо, ни у кого не дрогнет рука подписать то, что нужно подписать для того, чтобы объекты были уничтожены. Более того, заявление нашего президента [Владимира Зеленского], что мы будем давать ответ именно по тем территориям, откуда это идет, яркое тому подтверждение, — подчеркнул секретарь СНБО.

Данилов пояснил, что Украина имеет информацию обо всех обстрелах своей территории, которые выполняют самолеты и корабли.

Ранее стало известно, что село Солохи Белгородской области стало одной из первых российских приграничных территорий, подвергшихся обстрелам со стороны Украины. Это было в мае. Тогда погиб 18-летний местный житель Руслан Нефедов, несколько десятков жителей — в их числе 10-летний ребенок — получили ранения. Первые прилёты пришлись на детскую площадку в центре села.