На Украине допустили начало гражданской войны из-за Зеленского Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский может привести Украину к гражданской войне

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Власть президента Украины Владимира Зеленского может привести к гражданской войне в стране, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube. При этом, по его словам, успехов ВСУ в рамках контрнаступления нет.

Мы с вами видим ситуацию на фронте. Контрнаступления реально нет. По сути, все стоит. Генштаб там что-то говорит про продвижение. <...> Это все ложь. Никто там никуда не прорывается, — сказал Соскин.

Он отметил, что внутриполитическая ситуация на Украине становится все более напряженной.

Ранее Соскин сообщал, что Украина может потерять Купянск, как Артемовск, из-за ошибок президента страны Владимира Зеленского. Он добавил, что после Купянска ВС РФ могут выйти на Харьков. Экс-советник Кучмы считает, что постоянные поражения украинской армии позволили ВС РФ перейти в наступление на Харьковском направлении.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что российские бойцы установили контроль над пятью населенными пунктами в регионе. По его словам, продвижение ВС РФ такими темпами является «серьезным показателем».