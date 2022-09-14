Украинские дипломаты попрощались с королевой Елизаветой II, назвав ее queer

Фото: Pool/Global Look Press

Королева Елизавета II

Украинские дипломаты, желая почтить память усопшей британской королевы Елизаветы II, на здании своего посольства в Лондоне установили проектор. Надпись, высвечивающаяся на стене гласила «Queer Elizabeth II 1926-2022». Опечатка может грозить уголовным делом, передает 5 канал.

Ошибка заключается в том, что монархиню вместо королевы (queen) назвали «queer» — так называют человека, чья сексуальность и/или гендерная идентичность отличаются от общественного большинства. В английском языке этот термин с 1990-х годов используется для описания сообщества ЛГБТК+ и его членов. С британского сленга «queer» и вовсе переводится «придурок».

Позднее ошибку исправили, однако информацию распространили многие британские СМИ. Один из пользователей в своих соцсетях опубликовал снимок, сопроводив надписью «Бездарные сотрудники украинского посольства в Лондоне назвали покойную королеву Елизавету гомосексуалистом».

Ранее стало известно, что гроб с телом королевы Великобритании Елизаветы II доставили в Букингемский дворец. Отмечалось, что жители Лондона выстроились вдоль улиц, чтобы посмотреть, как катафалк с телом монарха завершил путь из резиденции в Эдинбурге в Букингемский дворец.