Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, которым ввёл уголовную ответственность в случае, если на заседаниях Верховной рады будет замечено, что депутаты голосуют за своих коллег.
Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной рады вместо другого народного депутата. Такое действие будет наказываться штрафом от 3 до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, — говорится в сообщении на сайте президента Украины.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днём его опубликования.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по проведению реформ и укреплению страны, сообщает пресс-служба главы государства. В документе говорится об экономических реформах, мерах по ускоренному социально-экономическому развитию, повышению уровня благосостояния населения, повышению процветания регионов, внедрению европейских стандартов жизни.