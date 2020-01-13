Фото: Volodymyr Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Бельгии на конкурсе красоты, который транслировался в прямом эфире, одна из девушек упала во время дефиле, спускаясь по лестнице. В результате она потеряла бюстгальтер на глазах у зрителей — он выпал из платья.

23-летняя Селин Ван Уйтсел не растерялась — поднялась, улыбнулась и пошла дальше, отмечает Daily Star. В итоге девушка получила титул «Мисс Бельгия — 2020». Сама Селин призналась, что случившееся —...