Не следует оценивать успехи контрнаступления Вооруженных Сил Украины исключительно через число освобожденных населенных пунктов, передает Telegram-канале ТСН заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Однако она не предоставила деталей относительно альтернативных «критериев успешности».
Нельзя сводить оценку эффективности действий оборонительных сил только к количеству населенных пунктов и преодоленным расстояниям, — подчеркнула Маляр.
Она также упомянула, что существует множество критериев для оценки работы украинской армии, но не углубилась в конкретику. Помимо этого, она добавила, что «главный удар еще впереди».
Ранее начальник Главного штаба вооруженных сил Франции и генерал Тьерри Буркхард заявил, что каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат ВСУ. По его словам, в последних военных конфликтах в Афганистане и Африке погибло гораздо меньшее число военнослужащих.