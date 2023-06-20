На Украине дали разъяснения по результатам контрнаступления ВСУ Замминистра обороны Украины Маляр призвала не измерять наступление населенными пунктами

Фото: МО Украины

Не следует оценивать успехи контрнаступления Вооруженных Сил Украины исключительно через число освобожденных населенных пунктов, передает Telegram-канале ТСН заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр. Однако она не предоставила деталей относительно альтернативных «критериев успешности».

Нельзя сводить оценку эффективности действий оборонительных сил только к количеству населенных пунктов и преодоленным расстояниям, — подчеркнула Маляр.

Она также упомянула, что существует множество критериев для оценки работы украинской армии, но не углубилась в конкретику. Помимо этого, она добавила, что «главный удар еще впереди».

Ранее начальник Главного штаба вооруженных сил Франции и генерал Тьерри Буркхард заявил, что каждые полчаса на Украине гибнут десятки солдат ВСУ. По его словам, в последних военных конфликтах в Афганистане и Африке погибло гораздо меньшее число военнослужащих.