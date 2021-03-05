На Украине чиновница уволилась после травли в соцсетях из-за вибратора

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Помощница главы ЦИК Украины Анжела Ерёменко рассказала, что её затравили в соцсетях после поста о неисправном вибраторе. Секс-игрушку ей подарил парень на День святого Валентина. Позже чиновница уволилась.

После того как девушка рассказала о неисправном вибраторе, множество пользователей начали писать ей оскорбительные комментарии. Некоторые хейтеры заявили, что Ерёменко недолго будет работать помощником главы ЦИК.

Я написала зарисовку о поломанном вибраторе, и теперь у меня есть сотня комментариев о том, какое я днище, потому что я это написала, работая в ЦИК, — рассказала теперь уже бывшая чиновница в Facebook.

Она пояснила, что уволилась, поскольку хочет быть открытой и не ограничивать себя в темах для шуток. Она призвала всех хейтеров заняться плотскими утехами, а также пошутила, что ей прислали новый вибратор.

Как писал NEWS.ru, в одной из московских школ ученица первого класса на протяжении четырёх дней приносила в учебное заведение вибратор. Девочка не только рассказала одноклассницам, зачем нужна игрушка, но и пыталась трогать школьниц за интимные места и угрожала им физической расправой, если они пожалуются взрослым.