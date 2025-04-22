На Украине остались недовольны папой римским Франциском Reuters: украинцы-католики считали, что Франциск не поддержал их в конфликте

Фото: Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press

Папа римский Франциск

Украинские католики были обижены на покойного папу римского Франциска (имя при рождении — Хорхе Марио Бергольо) из-за того, что понтифик не встал на сторону Киева, передает Reuters. По их мнению, предстоятель не поддержал их в конфликте с Москвой. Она надеются, что следующий папа будет «мудрее», отмечает агентство.

К сожалению, с его стороны были некоторые субъективные суждения. Я надеюсь, что следующий папа будет мудрее, просвещеннее и лучше, — заявил прихожанин церкви во Львове.

Сегодня, 22 апреля, в официальном медицинском заключении сообщалось, что папа римский Франциск скончался от инсульта, который вызвал кому и остановку сердца. Понтифик умер на 89-м году жизни 21 апреля. Уточняется, что он ушел из жизни мирно, без мучений.

Ранее папа римский в рождественском послании Urbi et Orbi обратился с призывом к миру, уделив особое внимание конфликтам на Украине и Ближнем Востоке. Он подчеркнул необходимость сложить оружие и открыть пути к переговорам и справедливому миру.

До этого понтифик заявлял, что народы России и Украины являются братскими. Он также призывал их прийти к взаимопониманию. В своем обращении он подчеркнул, что «война — это всегда поражение».