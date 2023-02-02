За экс-министра обороны Украины попросили залог в $11 млн На Украине арестовали бывшего замминистра обороны Шаповалова

Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Бывший замминистра обороны Украины Вячеслав Шаповалов арестован с возможностью выхода под залог в $11 млн, передает издание «Украинская правда» со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах. Ранее он ушел в отставку со своего поста после обвинений в коррупции.

По данным издания, по ходатайству Государственного бюро расследований (ГБР) Украины суд отправил чиновника под стражу с альтернативой внесения залога в размере 402,6 млн гривен ($11 млн). В ГБР пока не предоставляли официальных комментариев.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть занимаемый пост. Гончаренко допустил, что действующий глава Минобороны может возглавить Минюст. Депутат добавил, что имя нового министра обороны ему неизвестно.

Также в это день правительство Украины уволило исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и двух его заместителей, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он не уточнил причину увольнения чиновников. Другой депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что исполняющим обязанности руководителя таможни станет заместитель нынешнего главы ведомства Сергей Звягинцев.