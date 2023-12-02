На Украине арестовали обещавшего вернуть погибших бойцов ВСУ «из плена» Украинцу грозит 12 лет тюрьмы за обещания вернуть погибших бойцов ВСУ «из плена»

Фото: t.me/SBUkr

Житель Харьковской области арестован за обман родственников погибших бойцов Вооруженных сил Украины, который за деньги предлагал их «вызволить из российского плена», пишет издание «Страна». За попытку наживы на соотечественниках ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Мужчина представлялся сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и убеждал родных военнослужащих, что те живы, но находятся в плену у ВС РФ. Сумма, которую он требовал с семей погибших, не уточняется.

В октябре суд в Житомирской области приговорил шестерых граждан к тюремному сроку за то, что они продавали ВСУ несуществующие автомобили для фронта. Как сообщало украинское МВД, злоумышленники в соцсетях размещали объявления о продаже машин, которые обещали доставить в зону боевых действий. Как только они получали деньги, то переставали выходить на связь. В преступной схеме были выявлены два организатора и четыре исполнителя.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о другом криминальном механизме, действующем на Украине. По ее словам, поступающие туда средства из Евросоюза, а именно деньги европейских налогоплательщиков, используются для спонсирования бандитизма. В качестве примера дипломат привела звонки с территории Украины, когда злоумышленник представляется сотрудником службы безопасности банка и хитростью выманивает деньги. По ее словами, такая преступная схема осуществляется на протяжении пяти — семи лет.