На Украине арестовали недвижимость двух россиян по делу о коллаборационизме Генпрокуратура Украины сообщила об аресте недвижимости двух россиян на $1,6 млн

Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские суд арестовал недвижимое имущество фирм, принадлежащих двум россиянам, на сумму $1,6 млн (60 млн гривен), следует из публикации офиса Генпрокуратуры Украины в Telegram. Утверждается, что арест произошел из-за уголовного дела против владельцев фирм по статье «Коллаборационизм». Их обвиняют в сотрудничестве с РФ, которое заключается в уплате налогов в государственный бюджет России.

Судом удовлетворено ходатайство прокурора и наложен арест на недвижимое имущество фирм, конечными бенефициарами которого являются два гражданина РФ. Под арест попали нежилые помещения коммерческого назначения и имущественный комплекс нефтебазы площадью более 30 тыс. кв. м, — говорится в сообщении.

Ранее офис генпрокурора Украины заявил об аресте имущества предприятия, принадлежащего российским предпринимателям, на сумму $5,1 млн (150 млн гривен). Среди изъятого транспортные средства, земельный участок и комплекс зданий. В ведомстве уточнили, что компания занималась продажей сельхозтехники.

Также сообщалось, что украинский суд арестовал имущество российских компаний, включая «Ростех» и «Татнефть», на сумму свыше $152 млн. В число арестованных объектов также входит более 70 единиц недвижимости, включая земельные участки.