На Украине арестовали офицера ВСУ, рассказавшего о потерях армии СБУ арестовала командира ВСУ Лапко, рассказавшего WP о тяжелом положении армии

Фото Frank Hoermann / SVEN SIMON/Global Look Press

Служба безопасности Украины арестовала командира роты ВСУ Сергея Лапко, давшего интервью The Washington Post, в котором он рассказал о тяжелом положении украинской армии. По его словам из арсенала у его подразделения были только винтовки, ручные гранаты и несколько гранатометов. Военный также пожаловался, что раненых солдат слишком долго эвакуировали с поля боя, поэтому многие из них умирали.

Застряв в своих окопах, украинские добровольцы жили за счет картошки в день, пока российские войска обстреливали их артиллерией и ракетами «Град» на ключевой восточной линии фронта, - сказал Лапко.

Он также обвинил командование в том, что оно «не берет на себя никакой ответственности, ставя себе в заслугу только достижения украинских военных и не оказывает никакой поддержки».

Издание сообщает, что через два часа после интервью сотрудники СБУ задержали Лапко, а также офицера Виталия Хруса, который давал интервью вместе с ним.

Накануне ведущая украинского ТВ прервала эфир после заявления депутата Верховной рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманина о том, что Украина не успевает осваивать получаемые от Запада вооружения. Он указал, что поставки иностранного арсенала в Киев не компенсируют потери ВСУ в военной технике.