На Украине арестовали имущество российских компаний на сумму свыше $152 млн

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Украинский суд арестовал имущество российских компаний, включая «Ростех» и «Татнефть», на сумму свыше $152 млн, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу офиса генпрокурора Украины. В число арестованных объектов также входит более 70 единиц недвижимости, включая земельные участки.

Судом наложен арест на корпоративные права девяти украинских предприятий, принадлежащих российским холдинговым компаниям «Ростех», «Татнефть», «Русал» и «Группе ГМС», а также на 70 объектов недвижимого имущества, включая имущественные комплексы и земельные участки, общей стоимостью свыше 4,5 млрд гривен (около $152,4 млн), — говорится в сообщении.

В начале июня офис генпрокурора Украины заявил об аресте имущества предприятия, принадлежащего российским бизнесменам, на сумму $5,1 млн (150 млн гривен). Среди изъятого оказались транспортные средства, земельный участок и комплекс зданий.