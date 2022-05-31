На Украине арестовали имущество и счета «Татнефти» ГБР Украины наложило арест на активы, счета и корпоративные права компании «Татнефть»

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины арестовало активы, счета и корпоративные права холдинга «Татнефть» на территории страны. Об этом сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Уточняется, что владельцы компании подозреваются в «финансировании насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти».

Наложен арест на имущество, счета и корпоративные права группы компаний российской «Татнефти». Арестованы миллиарды гривен российских владельцев нефтяной компании, — говорится в сообщении.

Накануне СБ Украины инициировала арест активов «Роснефти». Сообщается, что мера коснется имущества, находящегося в стране. По материалам ведомства деятельность компании заблокирована. На ее денежные активы в 20 млн гривен наложен арест, а действие лицензии приостановлено.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе него немецкий политик пригрозил тем, что «Газпром» потеряет газохранилище в Хайдахе, если не будет заполнять его газом.