На Украине анонсировали наступление на Крым Глава офиса Зеленского Ермак анонсировал наступление ВСУ на Крым

Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/Global Look Press

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о скором наступлении на Крым. В интервью Politico он подчеркнул, что Киев обязательно вернет полуостров, однако не назвал точных сроков операции.

Я уверен, что кампания по возвращению Крыма состоится, — сказал Ермак.

Кроме того, по словам политика, Россия напрямую не просила Украину о быстром перерыве в боевых действиях, поскольку Кремль не направлял соответствующих предложений. По его словам, официальных заявлений ни на счет переговоров, ни о перемирии не было.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Москва, говоря о возможности переговоров с Киевом, стремится не к мирному урегулированию конфликта, а хочет добиться «краткосрочного затишья» в боевых действиях.

Заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов ранее заявил, что боевые действия на территории страны могут закончиться к концу весны 2023 года. Представитель военного ведомства также выразил надежду, что ВСУ «вернутся в Крым» в декабре 2022 года.