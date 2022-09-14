На турецком курорте вспыхнул пожар Пожар вспыхнул в лесистой местности в районе Ула курортного города Мугла

Фото: shutterstock

В лесистой местности турецкого курортного города Мугла вспыхнул пожар, который был локализован благодаря вмешательству наземного и воздушного специального транспорта, сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на собственного корреспондента. Под воздействием ветра огонь распространился по территории за короткое время.

Пожар удалось локализовать с помощью 37 транспортных средств, 19 машин для подачи воды, 6 бульдозеров и 400 пожарных. Также потребовалось 13 единиц воздушной техники: 8 вертолетов и 5 самолетов.

Пожар вспыхнул в лесистой местности в районе Ула города Мугла. С пламенем борется 31 наземная машина и 19 машин для водоснабжения, — сообщает корреспондент.

Власти региона отметили, что пожар был взят под контроль, а эвакуация жителей не планируется. Официальной информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в турецкой Анталье вспыхнул лесной пожар. Огонь начал распространяться в лесном массиве возле домов в районе Ортакёй квартала Ташлычай. Причина возгорания пока не установлена.