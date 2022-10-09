На трассе гражданского снабжения близ Мелитополя взорвался фугас

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Сапер ВС РФ

Взрывчатка сдетонировала на обочине объездной трассы гражданского снабжения недалеко от Мелитополя у села Садовое, сообщает РИА Новости. Профильный специалист после осмотра места взрыва пришел к заключению, что фугас начинили осколками для усиления взрывного эффекта, чтобы нанести максимальный урон проезжающим на участке машинам. По словам эксперта, взрыв был направлен на запугивание мирного населения.

Заложенный фугас был начинен осколочными элементами для усиления эффекта взрыва, чтобы нанести наиболее сильный ущерб для машин, которые проезжают на данном участке дороги. Акция явно направлена на запугивание как мирного населения, так и водителей фур, которые пользуются этой транспортной артерией для доставки грузов с «материковой» России, — заявил специалист.

Накануне произошел взрыв на Крымском мосту. Национальный антитеррористический комитет России сообщил, что на автомобильной стороне транспортного объекта взорвался грузовик, в результате чего воспламенились семь цистерн с горючим, которые вез поезд, двигавшийся по параллельной железнодорожной линии в направлении Крыма. По имеющимся данным, три человека погибли.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее «началом». В своем Twitter-аккаунте он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.