На территории «Азовстали» эксгумировали останки 172 солдат ВСУ Генпрокуратура ДНР сообщила об эксгумации останков 172 военнослужащих ВСУ на «Азовстали»

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Металлургический комбинат «Азовсталь»

На территории завода «Азовсталь» прошла эксгумация останков 172 солдат ВСУ, сообщает Генпрокуратура ДНР. Следователи совместно с местными представителями МВД и МЧС продолжают обследовать территорию Мариуполя. Источники также рассказали, что 20 мая в мариупольском парке имени Петровского эксгумировали останки 52 украинских бойцов, которых захоронили в ходе операции по захвату контроля над городом. Генпрокуратура опубликовала список с именами и фамилиями украинских солдат, идентифицированных в процессе эксгумации.

Следователями Генеральной прокуратуры ДНР совместно с сотрудниками МВД и МЧС ДНР продолжается работа по обследованию территории города Мариуполя, в том числе комбината «Азовсталь». На территории указанного предприятия на данный момент выявлены останки 172 украинских военнослужащих, — указали в сообщении.

Бои за Мариуполь продолжались почти два месяца. 6 июня президент Украины Владимир Зеленский признал, что в плен российским вооруженным силам сдались около 2,5 тысячи украинских военных с металлургического комбината.

Командир батальона «Восток» в ДНР Александр Ходаковский заявил, что «Азовсталь» — это уникальный опыт, подобных задач военная история последнего времени просто не знает. По его словам, навыки, полученные на данном объекте, можно применить и на других участках.