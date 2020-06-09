На суде по МН17 заявили об отсутствии снимков с российских спутников

https://static.news.ru/photo/5d9c58c6-aa50-11ea-8320-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA Earth/Global Look Press

Прокурор Нидерландов Тейс Бергер сообщил о том, что суд страны не получил от России спутниковых снимков с места катастрофы МН17.

Мы также спросили спутниковые данные у Российской Федерации. Мы сделали это впервые в запросе на юридическую помощь от 15 октября 2014 года. В нем мы запросили все спутниковые снимки, сделанные в период с 14 по 18 июля 2014 года в Луганской и Донецкой областях, и всю другую информацию, касающуюся крушение рейса MH17, — цитирует Бергера РИА Новости.

Он подчеркнул, что прокуратура запросила оригиналы спутниковых снимков, которые были продемонстрированы на пресс-конференции 21 июля 2014 года.

Несмотря на неоднократные запросы, мы никогда не получали файлы оригинальных изображений этих спутниковых фотографий. Только в марте 2020 года российские власти ответили, что спутниковые фотографии местности в районе Зарощенского не сохранились, — добавил Бергер.

NEWS.ru писал, что в марте 2020 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала судебный процесс по делу МН17.