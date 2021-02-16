На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна

Вулкан Этна на Сицилии снова начал извергаться. Это зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии.
Извержение из кратера Этны сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы, сообщает агентство АНСА.
Отмечается, что гора находится под постоянным наблюдением специалистов. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).
Считается, что активность Этны не представляет опасности для населения острова.
По состоянию на данный момент — можно не волноваться и наслаждаться зрелищем, — сказал специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.
В связи с извержением вулкана аэропорт Катании приостановил приём и отправку авиарейсов.
Как писал NEWS.ru, вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7. Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров,