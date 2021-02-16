На Сицилии зафиксировано извержение вулкана Этна

https://static.news.ru/photo/bafc5704-708f-11eb-8388-96000091f725_660.jpg Фото: Platania/Fotogramma/Globnal Look Press

Вулкан Этна на Сицилии снова начал извергаться. Это зафиксировал Национальный институт геофизики и вулканологии.

Извержение из кратера Этны сопровождалось выбросом вулканического пепла и потоком лавы, сообщает агентство АНСА.

Отмечается, что гора находится под постоянным наблюдением специалистов. Повышение вулканической активности было зафиксировано Национальным институтом геофизики и вулканологии в 16:10 по местному времени (18:10 мск).

Etna, eruzione spettacolare e alta colonna di fumo. Forte attivita' esplosiva dal cratere Sud-Est del vulcano #ANSA pic.twitter.com/AXVyjYYScp — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 16, 2021

Считается, что активность Этны не представляет опасности для населения острова.

По состоянию на данный момент — можно не волноваться и наслаждаться зрелищем, — сказал специалист Национального института геофизики и вулканологии Марок Нери.

В связи с извержением вулкана аэропорт Катании приостановил приём и отправку авиарейсов.

Как писал NEWS.ru, вулкан Этна, являющийся одним из крупнейших в Европе, проснулся на итальянском острове Сицилия вечером 13 декабря после землетрясения магнитудой 2,7. Сильное извержение началось 14 декабря. Фонтаны лавы достигали в высоту 100 метров, а шлейфы пепла растягивались до пяти километров,