На севере Турции произошло землетрясение На севере Турции зарегистрировали землетрясение магнитудой 4,2

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Землетрясение магнитудой 4,2 было зафиксировано в провинции Кастамону на севере Турции, сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в 00:24 (совпадает с московским временем) по местному времени в районе Ихсангази, — говорится в сообщении ведомства на Twitter.

25 марта землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Чили. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр находился в 162 километрах к северу от города Калама, где проживает более 140 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 80 километров.

Также 25 марта землетрясение магнитудой 4,9 случилось в Иране. Эпицентр находился в 47 километрах к юго-востоку от города Дехлорана, где проживает около 45 тысяч человек, очаг залегал на глубине 40 километров. В тот же день на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 4,5. Эпицентр находился в районе Екинозю провинции Кахраманмараш, очаг залегал на глубине семи километров. За день до этого в Кахраманмараше было землетрясение магнитудой 5,0.