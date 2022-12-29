На севере Косово и Метохии начали убирать баррикады

Фото: Александар Джорович/РИА Новости

Сербское население на севере Косово и Метохии 29 декабря утром начало разбирать баррикады, сообщила газета «Вечерне новости». Отмечается, что полностью разобрана баррикада на самом крупном КПП на въезде в Косово и Метохию «Мердаре». Также начался разбор баррикад в других ключевых районах края.

Баррикады на «Мердаре» уже убрали. В полиции заявили, что уже восстановлено дорожное движение, — указано в сообщении.

28 декабря сербский лидер Александар Вучич призвал соотечественников в Косово и Метохии демонтировать баррикады. Он отметил, что Белград вскоре получит гарантии безопасности сербского населения в регионе.

26 декабря спецназ косовской полиции обстрелял сербов, которые находились на баррикадах на севере Косово и Метохии. Информации о жертвах не поступало. По данным СМИ, столкновения около баррикад произошли 25 декабря в 19:45 по местному времени (21:45 мск) в населенном пункте Зубин-Поток. Вучич после инцидента провел консультации с премьер-министром Аной Брнабич и командованием вооруженных сил страны. 27 декабря посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косово накаляется и развивается по очень опасному сценарию. Он добавил, что в любой момент может произойти провокация.