На севере ФРГ остановилось движение поездов из-за нарушения радиосвязи

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

Железнодорожное сообщение в северной части ФРГ осложнилось из-за технического дефекта, сообщает концерн Deutsche Bahn. На сайте компании написали, что на текущий момент остановилось движение поездов дальнего следования по федеральным землям Нижней Саксонии и Шлезвиг-Гольштейна. Также были отменены рейсы из Берлина в Амстердам, Гамбург и Ганновер.

В Северной Германии из-за технического сбоя на маршруте в настоящее время не курсируют поезда дальнего следования Deutsche Bahn, — сказано в сообщении.

В качестве причины остановки движения поездов дальнего следования указано нарушение поездной радиосвязи. При этом в сводке отметили, что пригородное сообщение нарушено не было.

Deutsche Bahn AG — немецкая компания, ставшая основным железнодорожным оператором Германии.

В июне пассажирский поезд сошел с рельсов недалеко от города Гармиш-Партенкирхен (федеральная земля Бавария) в Германии. В результате происшествия несколько вагонов опрокинулись. Три человека погибли, еще десятки пострадали.

Ранее стало известно, что у населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона столкнулись пассажирский и товарный поезда. В результате ЧП не менее 85 человек пострадали, один погиб.