На саммите в Швейцарии делегаты выкрикивали проукраинский лозунг

Фото: Moncloa/Keystone Press Agency/Global Look Press

На конференции по Украине в Швейцарии главы нескольких делегаций выкрикивали проукраинский лозунг, внесенный Минюстом РФ в перечень нацистских в 2024 году. Они вторили премьер-министру Канады Джастину Трюдо во время съемки группового фото, что следует из прямого эфира.

Во время трансляции было видно, что его выкрики поддерживает, в том числе, глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Среди 100 присутствующих было 55 глав государств и правительств.

В конце сентября 2023 года в парламенте Канады состоялось выступление президента Украины Владимира Зеленского. В числе прочих на мероприятии присутствовал 98-летний Ярослав Гунька, которого пригласили как ветерана Второй мировой войны в честь приезда украинской делегации. В результате Зеленский, Трюдо и депутаты приветствовали ветерана нацистского движения аплодисментами.

В феврале 2024 года представители МИД Канады в ходе встречи с российским дипломатом не смогли ничего сказать по делу эсэсовца Ярослава Гуньки (Хунки), заявлял посол России в Оттаве Олег Степанов. По его словам, дипломаты попросили «дополнительное время» на подготовку ответа.

Степанов упомянул, что ранее руководство Канады официально отказало России в экстрадиции эсэсовца. На фоне этого дипломат задался вопросом — собираются ли правоохранительные органы Канады изучать прошлое Гуньки и его причастность к массовым убийствам.