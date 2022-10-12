На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении ядерного статуса На сайте Зеленского появилась еще одна петиция о возвращении Украине ядерного статуса

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

На сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась новая петиция о возвращении стране ядерного статуса. Документ был зарегистрирован 11 октября и пока набрал 80 голосов из необходимых 25 тысяч. В тексте подчеркивается, что «Украина может быть только ядерной державой, в противном случае никогда не будет независимой и прекратит свое существование в территориях 1991 года».

С Украиной никогда не будут считаться мировые державы, в Украину не придут инвестиции. С ядерным статусом Украине не нужно вступать в различные мировые альянсы, Украина сама обеспечит себе защиту, — говорится в обращении.

Ранее похожая петиция была зарегистрирована в сентябре и пока не набрала количества голосов, необходимого для рассмотрения президентом. Еще одна была подана в мае 2020 года, тогда ее поддержали 195 голосовавших.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси заявил, что в последнее время атомная деятельность стала чересчур политизированной. Он выразил надежду, что благодаря совместным с МАГАТЭ усилиям подобную риторику удастся снизить.