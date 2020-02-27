В Харькове на одном из самых больших украинских рынков произошли столкновения. На месте происшествия были слышны звуки, похожие на стрельбу.
Как
По некоторым данным, столкновения начались после того, как на рынок приехали неизвестные для демонтажа некоторых объектов.
В Нацполиции Украины сообщили, что столкновения произошли между частными предпринимателями и охранным агентством. В ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ. Пострадали четыре человека.
NEWS.ru писал ранее, что жители Полтавской области закидали камнями автобусы с эвакуированными украинцами из Ухани, а затем напали на полицию и жгли шины с дровами на дороге. Во время драки десять полицейских получили тяжёлые ранения.
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