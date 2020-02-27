https://static.news.ru/photo/f794bd5e-597b-11ea-88a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvs.gov.ua

В Харькове на одном из самых больших украинских рынков произошли столкновения. На месте происшествия были слышны звуки, похожие на стрельбу.

Как пишет «Украина.ру», инцидент произошёл в районе входа в ТЦ «Барабашово». На улице Академика Павлова, где перекрыли движение, появились люди в балаклавах и жилетках инициативной группы предпринимателей, а также люди с оружием.

По некоторым данным, столкновения начались после того, как на рынок приехали неизвестные для демонтажа некоторых объектов.

В Нацполиции Украины сообщили, что столкновения произошли между частными предпринимателями и охранным агентством. В ходе стычки применялись пиротехника и слезоточивый газ. Пострадали четыре человека.

NEWS.ru писал ранее, что жители Полтавской области закидали камнями автобусы с эвакуированными украинцами из Ухани, а затем напали на полицию и жгли шины с дровами на дороге. Во время драки десять полицейских получили тяжёлые ранения.