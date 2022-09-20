На референдуме в Запорожье организуют подомовый обход Глава ВГА Запорожья Балицкий: на референдуме о присоединении к РФ организуют подомовый обход

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проголосовать на референдуме в Запорожской области с 23 по 26 сентября можно будет не выходя из дома, заявил глава военно-гражданской администрации региона (ВГА) Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, будет организован подомовый обход, а 27 сентября голосование пройдет на избирательных участках.

Голосование будет проходить с пятницы. Мы долго восстанавливали всех участников. <...> Мы сегодня знаем всех людей, которые не выехали и готовы принять участие. Ко многим будет приходить наша бригада из членов комиссии, в сопровождении полицейских, чтобы не было инцидентов. Таким образом мы защищаем жителей от скоплений в местах, где нацисты могут нанести ракетный удар или закладывать взрывные устройства, — сказал Балицкий.

По словам главы ВГА, участие в референдуме будет только на добровольной основе, принуждать голосовать никого не будут.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата поддержит жителей Донбасса, если они выскажутся за вступление в состав России. Он подчеркнул, что Россия ждет от них свободного волеизъявления и последнее слово останется за ними.