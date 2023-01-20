На развалах дома в Днепре обнаружили крупную сумму денег

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Мэр Днепра Борис Филатов сообщил в своем Telegram-канале, что на месте обрушившегося 14 января дома была найдена очень большая сумма денег. Политик заверил, что вся сумма сохранена и передана в полицию. Потерявших сбережения граждан просят обратиться в полицию, где уточнят принадлежность купюр.

На месте трагедии, в развалинах дома, была найдена очень большая сумма денег. Никто не спрятал ее, не присвоил. Сейчас деньги находятся в Соборном отделении полиции. Сумма, валюта, упаковка не разглашаются (хотя, естественно, мне, например, все подробности известны), — написал Филатов.

14 января в Днепре ракета попала в подъезд многоэтажного жилого дома. Более 40 человек погибли. Ныне бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович тогда заявил, что ракета, летевшая над городом, была сбита средствами ПВО, после чего упала на один из подъездов дома и взорвалась.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия не наносит ударов по жилым домам или по объектам социальной инфраструктуры.