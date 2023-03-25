На протесты во Франции выходят миллионы: грозит ли Макрону отставка Следующая неделя может оказаться решающей для президента Франции. Всё будет зависеть от масштабов народного гнева

Фото: IMAGO/Norbert Scanella/Global Look Press

Очередная волна протестов из-за пенсионной реформы вывела вечером 23 марта на улицы городов Франции более миллиона человек. Такие данные привело МВД страны, но профсоюзы настаивают, что протестующих было 3,5 млн. Забастовки и демонстрации сопровождались вспышками насилия и вандализма. Задержали 200 человек, ранения получили 149 полицейских и жандармов. А 24 марта стало известно, что из-за неспокойной обстановки король Британии Карл III отложил визит в Париж. По мнению экспертов, французские власти теряют контроль над ситуацией, а предстоящая неделя может стать для лидера Франции Эммануэля Макрона решающей. Удастся ли избежать отставки правительства и самого президента — в материале NEWS.ru.

Почему не стихают протесты

Протесты против пенсионной реформы во Франции начались 19 января. Их возглавила Всеобщая конфедерация труда. Французов не устраивает увеличение пенсионного возраста с 62 до 64 лет и пенсионных взносов. Несмотря на продолжающиеся демонстрации, премьер Элизабет Борн объявила о принятии пенсионной реформы без голосования в нижней палате парламента. Такой решение допускается законом, но оно добавило ещё большего протестного потенциала в обществе.

«Это подожгло всё», — пишет издание Politiсo.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Парижанин с плакатом «Я требую психиатрической экспертизы для Эммануэля Макрона»

Что спровоцировало усиление протестов

В четверг, 23 марта, консалтинговая компания Elabe опубликовала результаты опроса среди французов о пенсионной реформе. Так, 60% респондентов убеждены, что ситуацию обострила позиция президента Макрона, который заявил, что отступать не намерен.

В начале этой недели от вотума недоверия французское правительство в парламенте спасли лишь девять голосов. Приведёт ли протестная эскалация к отставке Макрона? Этот вопрос становится всё более популярным среди местных политиков и экспертов.

Может ли Макрон подать в отставку?

Конституция Франции допускает досрочное прекращение полномочий президента, в том числе в случае добровольной отставки.

Такой прецедент в истории Пятой республики был: в 1969 году сложил с себя полномочия Шарль де Голль. Большинство соотечественников не поддержали его реформы, на масштабных демонстрациях в мае 1968 года, охвативших сначала Париж, а потом и всю страну при активном участии профсоюзов и левой молодежи, звучал лозунг «Де Голля — в архив!».

Что считают главной ошибкой Макрона

Отставка Макрона возможна, но не сейчас. Нынешние протесты завершатся, скорее всего, не в пользу несогласных, отметил в беседе с NEWS.ru старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, специалист по Франции Евгений Осипов.

«В краткосрочной перспективе у Макрона сохраняются сильные позиции. Это его второй срок, баллотироваться в 2027 году он не будет, поэтому может пойти на существенное снижение своего рейтинга. Но в среднесрочной перспективе ему угрожают неблагоприятные обстоятельства. Неправильная тактика — принятие закона в обход парламента — расширила кризис, вывела его за рамки пенсионной реформы. Теперь уже это кризис демократии и управления обществом, доверия к институтам власти», — отметил Евгений Осипов.

Фото: Mylene Deroche/Keystone Press Agency/Global Look Press Портреты Макрона под ногами протестующих

Грозит ли отставка правительству?

Нынешние протесты непредсказуемы, они не развиваются по классической схеме, подчеркнул в беседе с NEWS.ru директор французско-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбье. Однако отставки президента и правительства, по его мнению, «всё равно ожидать не следует».

«Но если на будущей неделе протесты не начнут стихать, то возможна отставка парламента. Хотя уровень неприятия президента всё же высок. Другое дело, что политическая сцена Франции сейчас раздроблена, никто из политиков не обладает возможностью собрать вокруг себя большинство избирателей», — считает французский политолог.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Демонстрации во Франции сопровождаются столкновениями с полицией

На взгляд Дюбье, недавние заявления Макрона по телевидению о том, что «у толпы нет легитимности», и другие похожие провокационные высказывания разозли многих французов и следующая неделя может стать определяющей.

Отставку правительства не исключил и доцент кафедры мировой политики СПбГУ Игорь Чернов.

«Однако смена правительства может произойти только в том случае, если протесты примут невообразимый масштаб. Макрона это не затронет. В принципе, пенсионная реформа для экономики Франции нужна, Макрон здесь прав. С другой стороны, французы категорически против выплат денег. В среднем 40% зарплаты у них уходит на налоги», — говорит Игорь Чернов.

Он добавил, что французское государство несет огромные социальные расходы, его экономика переживает не лучшие времена. Это и могло заставить Макрона решиться на болезненные реформы.

От чего сейчас зависит судьба Макрона

Судьба Макрона зависит сейчас от того, не окажется ли страна парализованной в результате забастовок в жизненно важных отраслях Франции.

«Пока отчётливых признаков такого развития событий нет, — заявил NEWS.ru старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО Андрей Кудрявцев. — Но даже если они и появятся, то правительство может потребовать продолжения работы от наиболее важных предприятий, от которых зависит жизнедеятельность страны. Хотя, это, конечно, может тоже привести к столкновениям между работниками предприятий и полицией».

Сохраняет ли власть во Франции авторитет

Оппозиции не под силу отправить Макрона в отставку, поскольку в нижней палате парламента большинство сторонников. Это и позволяет президенту не прислушиваться к мнению общественности, считает профессор факультета международных отношений СПбГУ Руслан Костюк.

Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Разбитые витрины в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы. Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Разбитые витрины в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы. Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Задержание участника протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Задержание участника протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Демонстранты выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты на улицах Ниццы, выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты на улицах Ниццы, выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты на улицах Ниццы, выступающие против пенсионной реформы. Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Демонстранты на улицах Ниццы, выступающие против пенсионной реформы. Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Демонстранты на улицах Ниццы, выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Демонстранты на улицах Ниццы, выступающие против пенсионной реформы Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Global Look Press Протестующие в Париже хотят повторить 1995 год, когда им удалось добиться отмены проведения пенсионной реформы тогдашним премьер-министром Аленом Жюппе Фото: Mylene Deroche/Global Look Press Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы Фото: Mylene Deroche/Global Look Press Горящий мусор на улицах Парижа в ходе протестных выступлений против пенсионной реформы

«Забастовки охватили многие серьёзные отрасли экономики. Однако расширяться они уже не должны. Сужу по опыту прежних радикальных протестов в стране — они шли на спад уже после окончательного принятия решения о реформе. Но поддержки в обществе у исполнительной власти всё же нет, она теряет авторитет», — сказал собеседник NEWS.ru.