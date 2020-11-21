На протестах в Париже задержали 23 человека

Манифестации против законопроекта прошли и в других городах Франции. Акция протеста в Лилле собрала около тысячи человек. Примерно столько же демонстрантов было в Ренне, в Монпелье насчитали 1,3 тысячи протестующих. В Париже протестующие начали жечь костры и бросать петарды и бутылки в стражей порядка на площади Трокадеро. Сотрудники полиции Парижа были вынуждены применить спецсредства.
Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября поддержало в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото- и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера», писал NEWS.ru.