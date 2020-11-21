На протестах в Париже задержали 23 человека

https://static.news.ru/photo/66aa2d48-2c33-11eb-89ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 23 протестующих на акции против ущемления свободы прессы. Кроме того, в ходе мероприятия лёгкое ранение получил сотрудник сил правопорядка.

Об этом сообщила префектура полиции французской столицы.

В 19:45 (21:45 мск. — NEWS.ru) силы правопорядка произвели 23 задержания. Один полицейский получил лёгкие ранения, — говорится в Twitter полиции.

#Manifestation | Ã 19h45, les forces de l'ordre avaient procÃ©dÃ© Ã :

23 interpellations

Un policier a Ã©tÃ© lÃ©gÃ¨rement blessÃ©. pic.twitter.com/TPFIDX97c5 — PrÃ©fecture de Police (@prefpolice) November 21, 2020

Манифестации против законопроекта прошли и в других городах Франции. Акция протеста в Лилле собрала около тысячи человек. Примерно столько же демонстрантов было в Ренне, в Монпелье насчитали 1,3 тысячи протестующих. В Париже протестующие начали жечь костры и бросать петарды и бутылки в стражей порядка на площади Трокадеро. Сотрудники полиции Парижа были вынуждены применить спецсредства.

Национальное собрание (нижняя палата французского парламента) 20 ноября поддержало в первом чтении статью законопроекта «О глобальной безопасности», касающуюся фото- и видеосъёмки сотрудников полиции. Этот пункт предусматривает до одного года тюремного заключения за «изображения лица или другого элемента идентификации представителя национальной полиции, жандарма или сотрудника муниципальной полиции с целью нанести ему вред физического или психического характера», писал NEWS.ru.