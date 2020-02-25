https://static.news.ru/photo/f829b112-57e5-11ea-b8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vasilii Smirnov/Global Look Press

Продюсер украинского телеканала «1+1» Елена Еремеева стала фигурантом уголовного дела после высказываний о трудностях, связанных с использованием на телевидении государственного языка. Она заявила, что сериалы и фильмы на русском языке коммерчески более привлекательны, чем медиапродукция, где персонажи говорят по-украински.

На презентации планов канала на осень Еремеева рассказала, что «артистам пока ещё тяжело работать на украинском языке» и что «найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто». При этом она отметила, что «мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии».

Несмотря на то что продюсер заверила в поддержке телеканалом развития украиноязычного контента ещё до принятия языковых квот, её откровения не понравились депутатам из фракции экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Они расценили их как «позорные и унизительные», а также обратились с заявлением в правоохранительные органы, и те открыли производство, сообщает «Интерфакс».

Еремеевой инкриминируют нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой или национальной принадлежности.

В свою очередь коллега продюсера по медиапланированию телеканала Максим Кривицкий озвучил ещё одну причину большей популярности фильмов и сериалов на русском языке. Это связано с дистрибуцией контента в странах СНГ, где русский язык знают лучше, чем украинский.

Ранее экс-спикер Верховной рады, народный депутат Украины Андрей Парубий призвал президента страны Владимира Зеленского отказаться от планов по пересмотру закона о государственном языке, принятого в апреле 2019 года. Парламентарий заявил, что изменение закона грозит главе государства народными волнениями, писал NEWS.ru.