На предприятиях ВПК в Харькове началась скрытная эвакуация Марочко: в Харькове скрытно эвакуируют оборудование предприятий ВПК

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Харькове скрытно эвакуируют оборудование связанных с военно-промышленным комплексом предприятий, сообщил в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, эти предприятия производят дроны, ремонтируют технику и шьют форменную одежду для солдат ВСУ. Эвакуация ведется без привлечения внимания в ночное время.

В городе Харькове выявлен ряд фактов вывоза оборудования и комплектующих с небольших предприятий, — заявил он, ссылаясь на собственные источники.

Марочко также отметил, что на некоторых предприятиях были замечены тентованные грузовики гражданского назначения. Однако в настоящий момент на них не проводятся эвакуационные мероприятия.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал NEWS.ru, что в обороне Харькова у ВСУ есть определенные слабые места. Это значит, что ни о какой стопроцентной защите города речи быть не может, уверен он. По словам эксперта, передовые части ВС РФ, которые идут из Купянска, уже входили в пригород Харькова и достигали Чугуновки. Также российские силы ведут разведку направлений, где удобнее всего будет наступать.

До этого сообщалось, что в Харькове зафиксированы масштабные разрушения объектов энергетической системы. По словам мэра города Игоря Терехова, в областном центре введены жесткие графики отключений света, однако они не выдерживаются из-за нехватки мощностей.