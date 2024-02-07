«На пределе»: в Германии назрели плохие новости для Украины Минобороны ФРГ: Германия исчерпала ресурсы для военной помощи Украине

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Германия не располагает производственными мощностями, чтобы заключать дополнительные рамочные договоры с промышленностью на поставку боеприпасов для Украины, сообщил на брифинге представитель Министерства обороны ФРГ Арне Коллатц. По его словам, сейчас страна исчерпала свои возможности, передает РИА Новости.

Я думаю, что в Германии все, что можно было сделать, уже исчерпано, в том числе в контексте промышленности на данный момент. Мы, конечно, можем заключить дальнейшие (рамочные — NEWS.ru) соглашения, если будут увеличены производственные мощности, но по текущим потребностям мы находимся на пределе возможностей, — сказал он.

Германия считается вторым (после США) по величине помощи союзником Украины. В свете этого факта канцлер ФРГ Олаф Шольц неоднократно упрекал коллег по ЕС. Так, на пресс-конференции по итогам экстренного саммита ЕС в Брюсселе политик сказал, что многие страны Евросоюза недостаточно делают для поддержки Украины. По его словам, Германия не может справиться с военной помощью Киеву в одиночку. Также канцлер приветствовал решение о выделении Украине €50 млрд, отметив, что это является «хорошим сигналом для США».

При этом Шольц подтвердил, что в 2024-м году ФРГ выделит более €7 млрд на поддержку Киева поставками вооружений. Помощь Украине будет продолжаться столько, сколько потребуется, подчеркнул он.